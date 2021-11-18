113 авто, які були арештовані в рамках виконавчих проваджень, розшукали і вилучили органи ДВС столиці та Київщини за допомогою системи відеоспостереження «безпечне місто»

Органи ДВС столиці та Київщини мають доступ до системи відеоспостереження “безпечне місто” в частині функціоналу, який забезпечує фіксування місць найчастішого перебування транспортних засобів.

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Державні виконавці використовують систему розпізнавання номерів автомобілів для швидкого розшуку та орієнтування у пересуванні арештованого майна, оперативного виконання рішень суду та захисту прав стягувачів.



За минулий тиждень внесено в розшук до системи відеоспостереження “безпечне місто” 84 та вилучено 2 транспортні засоби.