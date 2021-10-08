Державні виконавці виловлюють боржників прямо на дорогах і змушують платити борги, в іншому випадку забирають авто.

Державна виконавча служба (ДВС) спільно з Міністерством внутрішніх справ (МВС) приступила до використання цифрового методу примусу стягнень прямо на автодорогах, тобто безпосередньо на тих місцях, де буде зупинено транспортний засіб.

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Експеримент молодий, але плідний

За інформацією ДВС, тільки за перші дні такого експерименту "на місці" стягнули аліментів на 64 тис. грн, 39 тис. грн перерахували на користь держави (ЄСВ), попутно виписавши 17 тис. штрафів за порушення ПДР, а також вилучили два транспортних засоби.

"Ми підв'язати електронну систему розшуку автомобілів МВС до нашої, і сьогодні здійснюємо спільне патрулювання на дорогах, відшукуючи автомобілі боржників. Це лише пілотний проект, який сьогодні працює в п'яти областях України. Однак він уже показав свою дієвість і ефективність", - розповів заступник міністра юстиції з питань ДВС Андрій Гайченко.

За його словами, багато подробиць такого експерименту поки "повинні знаходитися в секреті", включаючи навіть назву п'яти пілотних областей, тому що ГІС спільно з Міністерством внутрішніх справ виконують свою роботу, в якій "закладений конфлікт, і багато автомобілістів-боржники, знаючи в якому регіоні він проходить, можуть вжити заходів для ще більшого невиявлення себе".

Як вважає Гайченко, проведення такого експерименту показало, що багато боржників після того, як їх зупиняють в певному місці співробітники Нацполіціі, і коли мова заходить про конфіскацію транспорту в рахунок боргу, охоче погоджуються виплатити його грошима, аби не забирали автомобіль.

Однак готівкою працівники ДВС борги і штрафи не стягують на місці. У них є всі документальні бланки з відповідними рахунками, на які боржник буде зобов'язаний перерахувати кошти.

Як вважає заступник міністра юстиції, пілотний проект вийде в рамки всеукраїнського вже до кінця 2021 року і влада сподівається на те, що держава буде отримувати чималі кошти від стягнення штрафів і боргів з автомобілістів.

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Проте, як заявив керуючий партнер ЮФ "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, такі методи не можуть вважатися ефективними і цивілізованими. "Кожен повинен займатися своєю справою: виконавча служба не повинна ганятися по дорогах і перехрестях з Нацполіцією за боржниками. Її справа - арештовувати рахунки злісних неплатників, відстежувати їх депозити і т.д.", - сказав він.

У той же час юрист вважає "неефективним методом" реалізацію автомобілів за борги і штрафи. "Такі експерименти і їх подальше впровадження в повсюдну практику не дадуть великих сум справляння з боржників", - додає Кравець. На думку юриста, прекрасним способом на сьогодні є т.зв. автоматичний арешт рахунків їх власників-боржників в банках.

Андрій Гайченко з цього приводу констатує, що найчастіше боржника не можна знайти за основним місцем проживання, на дачах, у родичів і знайомих, а на рахунках в банках теж часто не буває коштів. Тому для повернення боргів різні методи є прийнятними. Звичайно, якщо вони знаходяться в рамках чинного законодавства.

Приватні виконавці "пускають слинки"

Приватний виконавець Андрій Авторгов також вважає такий метод досить успішним і цивілізованим, і це насправді показує світова практика.

Спостереження за відеокамерами, як каже він, дозволяє чітко визначати місце в'їзду-виїзду боржника в певні дні, його маршрути, а також часті місця стоянки. Тобто там, де він найчастіше буває або їде.

І вже потім визначається найкраще місце, де його можуть зупинити співробітники Нацполіціі спільно з фахівцями ДВС, вважає Авторгов. "Однак, на жаль, це в даний час можуть робити лише державні виконавці. Приватним таке право ще не дали. Сподіваємося, що найближчим часом і ми зможемо здійснювати таке стягування", - говорить він.

Проте відзначимо, що такий метод, по суті, не є новим, і в рамках муніципальних програм активно використовується в деяких регіонах країни. Наприклад, влітку 2021 року в Чернігові держвиконавці отримали доступ до системи "Безпечне місто", яка передбачає цілодобове відеоспостереження за боржниками-автомобілістами на дорогах, виїздах-в'їздах і на інших ділянках.

Також днями, 5 жовтня, між міською радою Харкова і регіональною філією ДВС був підписаний меморандум щодо розшуку боржників в рамках все тієї ж програми "Безпечне місто". В даний час харківські дороги обладнані сотнями відеокамер, які дозволяють вести ефективний контроль за пересуванням автомобілістів.

За словами керівника Харкова Ігоря Терехова, тепер можливості міської системи відеоспостереження стануть доступні для співробітників виконавчої служби і це дуже важливо, оскільки зараз в розшуку по Харківській області знаходиться більше трьох тисяч автовласників.

Все не так гладко, але стане краще

Юристи нарікають на те, що справа розшуку злісних боржників сьогодні значно ускладнено через те, що далеко не завжди майно останніх значиться в відповідних держреєстрах.

Наприклад, в Україні зараз є два Держреєстру речових прав на нерухоме майно - один "старий", практично "архівний", і новий, який почав працювати і наповнюється не так давно. Для отримання інформації доводиться працювати відразу по ним двом. Те ж саме можна сказати і про Єдиний держреєстр транспортних засобів.

Одночасно з цим Андрій Гайченко зазначає, що робота по знаходженню і стягненню боргів буде значно поліпшена, в т.ч. і за допомогою застосування сучасних цифрових методів, при доступі виконавців і до реєстрів Державної міграційної служби.