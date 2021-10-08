Государственные исполнители ловят должников прямо на дорогах и заставляют платить долги, в противном случае забирают авто.

Государственная исполнительная служба (ГИС) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) приступила к использованию цифрового метода принуждения взысканий прямо на автодорогах, то есть непосредственно на тех местах, где будет остановлено транспортное средство.

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Эксперимент молодой, но плодотворный

По информации ГИС, только за первые дни такого эксперимента "на месте" взыскали алиментов на 64 тыс. грн, 39 тыс. грн перечислили в пользу государства (ЕСВ), попутно выписав 17 тыс. штрафов за нарушение ПДД, а также изъяли два транспортных средства.

"Мы подвязали электронную систему розыска автомобилей МВД к нашей, и сегодня осуществляем совместное патрулирование на дорогах, отыскивая автомобили должников. Это лишь пилотный проект, который сегодня работает в пяти областях Украины. Однако он уже показал свою действенность и эффективность", – рассказал заместитель министра юстиции по вопросам ГИС Андрей Гайченко.

По его словам, много подробностей такого эксперимента пока "должны находиться в секрете", включая даже название пяти пилотных областей, потому что ГИС совместно с Министерством внутренних дел выполняют свою работу, в которой "заложен конфликт, и многие автомобилисты-должники, зная в каком регионе он проходит, могут принять меры для еще большего невыявления себя".

Как считает Гайченко, проведение такого эксперимента показало, что многие должники после того, как их останавливают в определенном месте сотрудники Нацполиции, и когда речь заходит о конфискации транспорта в счет долга, охотно соглашаются выплатить его деньгами, лишь бы не забирали автомобиль.

Однако наличными работники ГИС долги и штрафы не взимают на месте. У них есть все документальные бланки с соответствующими счетами, на которые должник будет обязан перечислить средства.

Как считает заместитель министра юстиции, пилотный проект выйдет в рамки всеукраинского уже к концу 2021 года, и власти надеются на то, что государство будет получать немалые средства от взыскания штрафов и долгов с автомобилистов.

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Однако, как заявил управляющий партнер ЮФ "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, такие методы не могут считаться эффективными и цивилизованными. "Каждый должен заниматься своим делом: исполнительная служба не должна гоняться по дорогам и перекресткам с Нацполицией за должниками. Ее дело – арестовывать счета злостных неплательщиков, отслеживать их депозиты и т.д.", – сказал он.

В то же время юрист считает "неэффективным методом" реализацию автомобилей за долги и штрафы. "Такие эксперименты и их дальнейшее внедрение в повсеместную практику не дадут больших сумм взимания с должников", – добавляет Кравец. По мнению юриста, прекрасным способом на сегодня является т. н. автоматический арест счетов их владельцев-должников в банках.

Андрей Гайченко по этому поводу констатирует, что чаще всего должника нельзя найти по основному месту жительства, на дачах, у родственников и знакомых, а на счетах в банках тоже часто не бывает средств. Поэтому для возврата долгов различные методы являются приемлемыми. Конечно, если они находятся в рамках действующего законодательства.

Частные исполнители "пускают слюнки"

Частный исполнитель Андрей Авторгов тоже считает такой метод достаточно успешным и цивилизованным, и это действительно показывает мировая практика.

Наблюдение за видеокамерами, как говорит он, позволяет четко определять место въезда-выезда должника в определенные дни, его маршруты, а также частые места стоянки. То есть там, где он чаще всего бывает или проезжает.

И уже потом определяется лучшее место, где его могут остановить сотрудники Нацполиции совместно со специалистами ГИС, считает Авторгов. "Однако, к сожалению, это в настоящее время могут делать только государственные исполнители. Частным такое право еще не дали. Надеемся, что в ближайшее время и мы сможем осуществлять такое взимание", – говорит он.

Однако отметим, что такой метод, по сути, не является новым, и в рамках муниципальных программ активно используется в некоторых регионах страны. Например, летом 2021 года в Чернигове госисполнители получили доступ к системе "Безопасный город", которая предполагает круглосуточное видеонаблюдение за должниками-автомобилистами на дорогах, выездах-въездах и на других участках.

Также на днях, 5 октября, между городским советом Харькова и региональным филиалом ГИС был подписан меморандум по розыску должников в рамках все той же программы "Безопасный город". В настоящее время харьковские дороги оборудованы сотнями видеокамер, которые позволяют вести эффективный контроль за передвижением автомобилистов.

По словам руководителя Харькова Игоря Терехова, теперь возможности городской системы видеонаблюдения станут доступны для сотрудников исполнительной службы и это очень важно, поскольку сейчас в розыске по Харьковской области находятся свыше трех тысяч автовладельцев.

Все не так гладко, но станет лучше

Юристы сетуют на то, что дело розыска злостных должников сегодня значительно затруднено из-за того, что далеко не всегда имущество последних значится в соответствующих госреестрах.

Например, в Украине сейчас есть два Госреестра вещественных прав на недвижимое имущество – один "старый", практически "архивный", и новый, который начал работать и наполняется не так давно. Для получения информации приходится работать сразу по ним двоим. То же самое можно сказать и о Едином госреестре транспортных средств.

Между тем Андрей Гайченко отмечает, что работа по нахождению и взысканию долгов будет значительно улучшена, в т.ч. и с помощью применения современных цифровых методов, при доступе исполнителей и к реестрам Государственной миграционной службы.