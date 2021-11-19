За два дні у Києві конфіскували сім автомобілів у автовласників, які не сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху.

В столиці розпочато полювання на автовласників, які не сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху. За два дні у Києві конфіскували сім автомобілів. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

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Один з конфіскованих автомобілів – позашляховик Range Rover, власник якого, за даними Мінюсту, не сплатив майже 150 штрафів.

"147 неоплачених штрафів на суму близько 130 тис. грн, та швидкість 167 км/год. З такими показниками "пальму першості" в столиці впевнено тримає власник автомобіля на відео. Після оплати всіх штрафів та витрат ДВС (державна виконавча служба, – ред.), власник зможе повернути своє авто і, сподіваюсь, перегляне своє ставлення до закону", – написав на своїй сторінці Гайченко.