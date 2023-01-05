Кабінет міністрів змінив порядок проведення конкурсів із перевезення пасажирів. Тепер до них не допустять учасників, у яких в автопарку є автобуси переобладнані з вантажного транспорту.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Читайте також: Кабмін затвердив новий порядок оформлення належного користувача транспортного засобу

За його словами, уряд вирішив заборонити участь в конкурсі перевізників, які пропонують для використання на автобусних маршрутах загального користування автобуси, що переобладнані з вантажних транспортних засобів.

Окрім цього поступово планується, що на внутрішньообласних маршрутах та маршрутах в межах однієї територіальної громади буде використовуватись транспорт, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначимо, що саме переобладнаними бусами з вантажних на пасажирські (часто це Мерседес Спрінтер і т.д.) відбувається більшість перевезень в областях та між великими містами.