Кабинет министров изменил порядок проведения конкурсов по перевозке пассажиров. Теперь к ним не допустят участников, у которых в автопарке есть автобусы, переоборудованные с грузового транспорта.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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По его словам, правительство решило запретить участие в конкурсе перевозчиков, предлагающих для использования на автобусных маршрутах общего пользования автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств.

Кроме этого, постепенно планируется, что на внутриобластных маршрутах и маршрутах в пределах одной территориальной общины будет использоваться транспорт, приспособленный для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Отметим, что именно переоборудованными грузовыми бусами на пассажирские (часто это Мерседес Спринтер и т.д.) происходит большинство перевозок в областях и между крупными городами.