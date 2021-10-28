Нещодавно вимоги до якості дизельного пального були прийняті без такого важливого параметру як "гранична температура фільтрованості" для дизельного пального. Тепер Кабмін виправив свою ж помилку.

Сьогодні на засіданні Уряд прийняв постанову "Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив".

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Документ передбачає установлення нових норм щодо якості дизельного палива. Це дасть змогу суб’єктам господарювання провести оцінку відповідності такого дизельного палива вимогам Технічного регламенту та оформити паспорт якості при випуску на ринок та введенні в обіг.

Відтепер в Техрегламенті встановлено показник "гранична температура фільтрованості" для зимового та арктичного дизельного палива.

Так, для зимового дизельного палива така температура становитиме не вище мінус 20*С, для арктичного – не вище мінус 30*С. Крім того, для літнього дизельного палива гранична температура фільтрованості становитиме не вище мінус 5*С.