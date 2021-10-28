Недавно требования к качеству дизельного топлива были приняты без такого важного параметра как "предельная температура фильтруемости" для дизельного топлива. Теперь кабмин исправил свою же ошибку.

Сегодня на заседании Правительство приняло постановление "О внесении изменений в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам".

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Документ предусматривает установление новых норм по качеству дизельного топлива. Это позволит субъектам хозяйствования провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при выпуске на рынок и введении в оборот.

Отныне в Техрегламенте установлено показатель "предельная температура фильтруемости" для зимнего и арктического дизельного топлива.

Так, для зимнего дизельного топлива такая температура составит не выше минус 20*С, для арктического – не выше минус 30°С. Кроме того, для летнего дизельного топлива предельная температура фильтруемости не выше минус 5°С.