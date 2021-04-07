Уряд затвердив план заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України до 2030 року.

Уряд схвалив розпорядження "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року". Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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"Документ був розроблений за підтримки представництва Євросоюзу в Україні та відображає реалізацію євроінтеграційних зобов’язань нашої держави в галузі транспорту", - повідомив український чиновник.

"Це і впровадження Європейського зеленого курсу та заміна громадського транспорту на більш сучасний та екологічний, і покращення послуг з перевезення пасажирів, і розвиток велосипедної інфраструктури тощо", - зазначив Владислав Криклій.