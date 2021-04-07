Проєкт мають обговорити зацікавлені сторони, після чого Кабмін подасть його на розгляд парламенту.

Мініфраструктури знову оприлюднило черговий проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів". Минулі версії були розкритиковані профільними асоціаціями та підприємцями.

Як говориться в пояснювальній записці до проекту, "Реалізація проєкту призведе до зменшення на 30% рівня смертності внаслідок ДТП впродовж 4 років після набрання чинності норм проєкту акта, покращення стану безпеки дорожнього руху та транспортної дисципліни його учасників, зниження рівня аварійності, зменшення кількості ДТП і тяжкості їх наслідків, зменшення шкідливого впливу автомобілів на природу, адаптацію норм законодавства України до вимог нормативних актів ЄС".

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В проєкті пропонується зобов'язати перевізників використовувати тахографи та обмежувачі швидкості, створити нову систему підвищення кваліфікації професійних водіїв та створити інші засоби стимулювання зниження аварійності. Зокрема, проводити техогляд не лише для комерційного транспорту, але й для приватного.

Згідно оприлюдненого законопроєкту, легкові автомобілі (з кількістю пасажирів до 9) мають проходити обов'язковий техогляд через чотири роки після першої реєстрації, а далі - через рік. У випадку, коли авто використовується в таксі – щорічно.

Якщо автомобіль не пройшов вчасно обов’язковий технічний контроль, власник має сплатити штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 1 700 грн).

Нагадаємо, що як техогляд та сертифікація перетворились на торгівлю папірцями

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування проекту.