Проект должны обсудить заинтересованные стороны, после чего Кабмин подаст его на рассмотрение парламента.

Минифраструктуры снова обнародовало очередной проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств". Предыдущие версии были раскритикованы профильными ассоциациями и предпринимателями.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, "Реализация проекта приведет к уменьшению на 30% уровня смертности в результате ДТП в течение 4 лет после вступления в силу норм проекта акта, улучшению состояния безопасности дорожного движения и транспортной дисциплины участников, снижению уровня аварийности, уменьшению количества ДТП и тяжести их последствий, уменьшению вредного воздействия автомобилей на природу, адаптацию норм законодательства Украины с требованиями нормативных актов ЕС".

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В проекте предлагается обязать перевозчиков использовать тахографы и ограничители скорости, создать новую систему повышения квалификации профессиональных водителей и создать другие средства стимулирования снижения аварийности. В частности, проводить техосмотр не только для коммерческого транспорта, но и для частного.

Согласно обнародованному законопроекту, легковые автомобили (с количеством пассажиров до 9) должны проходить обязательный техосмотр через четыре года после первой регистрации, а далее – через год. В случае, когда автомобиль используется в такси – ежегодно.

Если автомобиль не прошел вовремя обязательный технический контроль, владелец должен уплатить штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 1700 грн).

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Замечания и предложения от физических и юридических лиц, их объединений принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования проекта.