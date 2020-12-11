Созданные на базе Renault Master станции прямо на дороге будут проверять тонировку, шум, свет фар и токсичность выхлопа.

Эти машины будут проверять техническое состояние транспортных средств на украинских дорогах. Созданы они на базе автомобиля Renault Master и могут работать при любых погодных условиях. Стоимость машин 60 млн грн. Их Государственное агентство инфраструктурных проектов закупило в рамках Государственной программы "повышение уровня безопасности дорожного движения". Программа финансируется из дорожного фонда – 5 процентов от него.

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Машины оборудованы рабочим местом со столом, стулом, ноутбуком и принтером. Также машины укомплектованы прибором для определения светло-пропускания стекла, измерителем шума, измерителем света фар (можно будет проверять качество ксенона), дымомером, измерителем люфта руля, комплектом поворотных устройств для фур, измерителем остаточной высоты рисунка протектора шин. Машины будут распределены по регионам Украины.

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