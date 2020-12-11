Створені на базі Renault Master станції прямо на дорозі перевірятимуть тонування, шум, світло фар та токсичність вихлопу.

Ці машини перевірятимуть технічний стан транспортних засобів на українських дорогах. Створені вони на базі автомобіля Renault Master і можуть працювати за будь-яких погодних умов. Вартість машин 60 млн грн. Їх Державне агентство інфраструктурних проектів закупило в рамках Державної програми “підвищення рівня безпеки дорожнього руху”. Програма фінансується з дорожнього фонду – 5 відсотків від нього.

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Машини обладнані робочим місцем зі столом, стільцем, ноутбуком і принтером. Також автівки укомплектовані приладом для визначення світлопропускання скла, вимірювачем шуму, вимірювачем світла фар (можна буде перевіряти якість ксенону), димоміром, вимірювачем люфту керма, комплектом поворотних пристроїв для фур, вимірювачем залишкової висоти малюнка протектора шин. Автівки будуть розподілені по регіонах України.

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