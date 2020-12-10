До 31 грудня кожен може висловити свою думку про новий законопроект, авторизувавшись на сайті Мінінфраструктури через Фейсбук.

Законопроект пропонує повернути скасований в 2011 році техогляд для приватного транспорту (для комерційного він діє і зараз). На сайті Мінінфраструктури він викладений вже з пропозиціями та зауваженнями, який приймали протягом року. Публічне обговорення другої версії законопроекту триватиме до 31 грудня. Саме до цієї дати кожен може висловити думку з приводу цієї ініціативи, авторизувавшись на сайті Мінінфраструктури через Фейсбук.

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Придорожні перевірки

Законопроект пропонує винести зміни в Закон України “Про автомобільний транспорт”. Зокрема, пропонується надати право зупиняти автомобілі, перевіряти їх та забороняти їх експлуатацію не тільки поліції:

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті мають право зупиняти транспортний засіб , відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для проведення придорожньої перевірки .

, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, . Якщо під час придорожньої перевірки встановлено, що транспортний засіб має невідповідності, що загрожують безпеці руху, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, забороняє або обмежує рух такого транспортного засобу, відповідно до порядку встановленого Кабінетом Міністрів України, до повного усунення виявлених невідповідностей.

Законопроект пропонує також внести зміни в статтю 35 Закону України “Про дорожній рух”. Його пропонують доповнити наступними пунктами:

Водій зобов’язаний виконувати розпорядження посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та його вимогу, пред’являти для перевірки документи, передбачені статтями 39 та 48 Закону України “Про автомобільний транспорт”.

посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та його вимогу, пред’являти для перевірки документи, передбачені статтями 39 та 48 Закону України “Про автомобільний транспорт”. Надавати транспортний засіб на вимогу посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, для проведення придорожньої перевірки.

Кого торкнеться

Якщо коротко – майже усіх. Приватні легкові авто, трактори та мотоцикли проходитимуть техогляд кожні два роки, комерційні – раз на рік, автобуси та авто, що перевозять небезпечні вантажі – кожні шість місяців. Виключення пропонують зробити для нових авто та тракторів віком до чотирьох років. А також мотоциклів віком не старше двох років.

Також обов’язковий техогляд, незалежно від дати його останнього проведення, здійснюється у випадку:

перереєстрації транспортного засобу через зміну власника;

переобладнання (наприклад, встановлення ГБО);

дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої було пошкоджено елементи, що впливають на безпечність руху транспортного засобу;

невідповідностей, що загрожують безпеці руху, які були виявлені під час придорожньої перевірки, і стали причиною заборони або обмеження руху такого транспортного засобу.

Обов’язковому технічному контролю не підлягатимуть:

ТЗ з конструкційною швидкістю не більше 25 кілометрів на годину;

ТЗ, які належать до предметів колекціонування та антикваріату і не використовуються на вулично-дорожній мережі;

ТЗ, які використовуються на спортивних змаганнях та не використовуються на вулично-дорожній мережі;

ТЗ з об’ємом двигуна, що не перевищує 50 кубічних сантиметрів;

ТЗ, що за результатами обов’язкового технічного контролю, який проведено відповідно до міжнародних договорів України, придатні до експлуатації (євробляхи);

ТЗ, призначені для агропромислового комплексу, визначені Законом України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”;

ТЗ, які використовуються лише на території зони відчуження відповідно до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Санкції

Штраф за управління транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, пропонується встановити у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

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Нагадаємо, що за офіційними даними національної поліції через технічні несправності відбувається менше 1% ДТП. Отже, повернення техогляду для приватних авто навряд чи суттєво вплине на безпеку руху, але може призвести до дуже серйозних корупційних ризиків.