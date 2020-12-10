До 31 декабря каждый может высказать свое мнение о новом законопроекте, авторизовавшись на сайте Мининфраструктуры через Фейсбук.

Законопроект предлагает вернуть отмененный в 2011 году техосмотр для частного транспорта (для коммерческого он действует и сейчас). На сайте Мининфраструктуры он выложен уже с предложениями и замечаниями, который принимали в течение года. Публичное обсуждение второй версии законопроекта продлится до 31 декабря. Именно до этой даты каждый может высказать мнение по поводу инициативы, авторизовавшись на сайте Мининфраструктуры через фейсбук.

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Придорожные проверки

Законопроект предлагает вынести изменения в Закон Украины “Об автомобильном транспорте”. В частности, предлагается предоставить право останавливать автомобили, проверять их и запрещать их эксплуатацию не только полиции:

Должностные лица центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, имеют право останавливать транспортное средство , в соответствии с Порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины, для проведения придорожной проверки.

, в соответствии с Порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины, Если во время придорожной проверки установлено, что транспортное средство имеет несоответствия, которые угрожают безопасности движения, должностное лицо центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, запрещает или ограничивает движение такого транспортного средства, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины, до полного устранения выявленных несоответствий.

Законопроект предлагает также внести изменения в статью 35 Закона Украины “О дорожном движении”. Его предлагают дополнить следующими пунктами:

Водитель обязан выполнять распоряжения должностного лица центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, и его требование предъявлять для проверки документы, предусмотренные статьями 39 и 48 Закона Украины “Об автомобильном транспорте”.

должностного лица центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, и его требование предъявлять для проверки документы, предусмотренные статьями 39 и 48 Закона Украины “Об автомобильном транспорте”. Предоставлять транспортное средство по требованию должностного лица центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, для проведения придорожной проверки.

Кого коснется

Если коротко – почти всех. Частные легковые авто, тракторы и мотоциклы будут проходить техосмотр каждые два года, коммерческие – раз в год, автобусы и авто, которые перевозят опасные грузы, – каждые шесть месяцев. Исключение предлагают сделать для новых авто и тракторов возрастом до четырех лет. А также мотоциклов возрастом не старше двух лет.

Также обязательный техосмотр, независимо от даты его последнего проведения, осуществляется в случае:

перерегистрации транспортного средства при смене собственника;

переоборудования (например, установка ГБО);

дорожно-транспортного происшествия, в результате которого были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения транспортного средства;

несоответствий, угрожающих безопасности движения, которые были выявлены во время придорожной проверки и стали причиной запрета или ограничения движения такого транспортного средства.

Обязательному техническому контролю не подлежат:

ТС с конструкционной скоростью не более 25 километров в час;

ТС, которые относятся к предметам коллекционирования и антиквариата и не используются на улично-дорожной сети;

ТС, которые используются на спортивных соревнованиях и не используются на улично-дорожной сети;

ТС с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров;

ТС, которые по результатам обязательного технического контроля, проведенного в соответствии с международными договорами Украины, пригодны к эксплуатации (евробляхи);

ТС, предназначенные для агропромышленного комплекса, которые определены Законом Украины “О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины”;

ТС, которые используются только на территории Зоны отчуждения в соответствии с Законом Украины “О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

Санкции

Штраф за управление транспортным средством, которое подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошло, предлагается установить в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн).

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Напомним, что по официальным данным Национальной полиции из-за технических неисправностей происходит менее 1% ДТП. Следовательно, возвращение техосмотра для частных авто вряд ли существенно повлияет на безопасность движения, но может привести к очень серьезным коррупционным рискам.