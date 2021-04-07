Правительство утвердило план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года.

Правительство одобрило распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Документ был разработан при поддержке представительства Евросоюза в Украине и отражает реализацию евроинтеграционных обязательств нашего государства в области транспорта", – сообщил украинский чиновник.

"Это и внедрение Европейского зеленого курса, и замена общественного транспорта более современным и экологичным, и улучшение услуг по перевозке пассажиров, и развитие велосипедной инфраструктуры", – отметил Владислав Криклий.