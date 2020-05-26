Кабмін затвердив термін запуску автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Встановлені на автодорогах комплекси автоматичної фіксації запрацюють з 1 червня.

Глава МВС Арсен Аваков уточнив, що з 1 червня їх буде 17, потім - 40, а в подальшому на дорогах встановлять близько 700 комплексів.

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Нагадаємо, що «за замовчанням» винним у вчиненні правопорушення зафіксованого системою автофіксації вважається юридичний власник авто, директор юридичної особи, або особа що ввезла авто на територію України (для авто з іноземною реестрацією).