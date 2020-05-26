Кабмин утвердил срок запуска автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Установленные на автодорогах комплексы автоматической фиксации заработают с 1 июня.

Глава МВД Арсен Аваков уточнил, что с 1 июня их будет 17, потом - 40, а в дальнейшем на дорогах установят около 700 комплексов.

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Напомним, что “по умолчанию" виновным в совершении правонарушения, зафиксированного системой автофиксации, считается юридический владелец авто, директор юридического лица, или лицо ввезшее авто на территорию Украины (для авто с иностранной реестрацией).