Завдяки новій формулі ціни на пальне зростуть, але воно хоч би з’явиться на заправках.

Кабінет міністрів України дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на “брендове преміальне” пальне за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. Відповідну постанову №488 від 29 квітня опубліковано на сайті уряду в суботу.

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Досі роздрібні ціни на “брендове преміальне” пальне не могли перевищувати регульовані державою роздрібні ціни на звичайне пальне більше ніж на 5%.

Згідно з прийнятою постановою, у розрахунку регульованої ціни також підвищено витрати на зовнішнє логістичне забезпечення з $50 до $80 за тонну.

Документ також містить анонсоване урядом підвищення граничних рівнів торгової надбавки до середньої роздрібної ціни на дизельне пальне, що реалізовується на АЗС, з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Нагадаємо, на ринку утворився відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України. Це відбулося внаслідок знищення паливної інфраструктурі України та держрегулювання цін. Оператори ринку виступили за скасування держрегулювання аби мати змогу підвищувати ціни.