Благодаря новой формуле цены на топливо вырастут, но оно хотя бы появится на заправках.

Кабинет министров Украины разрешил АЗС без ограничений устанавливать цену на “брендовое премиальное” топливо при условии, что они также продают топливо по регулируемым государством ценам. Соответствующее постановление №488 от 29 апреля опубликовано на сайте правительства в субботу.

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До сих пор розничные цены на “брендовое премиальное” топливо не могли превышать регулируемые государством розничные цены на обычное топливо более чем на 5%.

Согласно принятому постановлению, в расчете регулируемой цены также повышены расходы на внешнее логистическое обеспечение с $50 до $80 за тонну.

Документ также содержит анонсированное правительством повышение предельных уровней торговой надбавки к средней розничной цены на дизельное топливо, реализуемое на АЗС, с 5 до 7 грн/литр, для бензинов – с 4,55 грн до 6,5 грн/литр.

Напомним, на рынке образовался ощутимый дефицит топлива на АЗС в отдельных регионах Украины. Это произошло вследствие уничтожения топливной инфраструктуры Украины и госрегулирования цен. Операторы рынка выступили за отмену госрегулирования, чтобы иметь возможность повышать цены.