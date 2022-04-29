По мнению киевских чиновников, киевляне должны экономить горючее и пользоваться общественным транспортом, а лучше вообще не перемещаться по городу.
Киевлянам без лишней необходимости не стоит передвигаться по городу из-за дефицита топлива. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время телемарафона “UA разом”.
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“У нас на сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение горожан которые приехали, и им нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности, оставайтесь дома”, – подчеркнул Поворозник. Он также призвал киевлян пока не возвращаться в Киев.