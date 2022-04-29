На думку київських чиновників кияни повинні економити пальне і користуватись громадським транспортом, а краще узагалі не переміщатись містом.

Киянам без зайвої необхідності не варто пересуватися містом через дефіцит палива. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час телемарафону UA разом.

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"У нас на сьогодні інші пріоритети забезпечення пальним, ніж просто забезпечення городян, які приїхали, і їм потрібно кудись переміщатися. Сьогодні немає проблем з використанням громадського транспорту. З іншого боку, не бачу великої необхідності на сьогоднішній день переміщатися містом. Ми всіх закликаємо : якщо ви навіть повернулися, будь ласка, по можливості, залишайтеся вдома", — підкреслив Поворозник. Він також закликав киян поки не повертатися до Києва.