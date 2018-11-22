Легалізацією автомобілів з європейською реєстрацією, які вже використовуються в Україні, займеться організація "АвтоЄвроСила". Коштувати така послуга буде як мінімум 450 доларів.

Журналіст каналу 1+1 Євген Плінський дізнався, як відбуватиметься легалізація автомобілів з європейською реєстрацією, які вже знаходяться в Україні.

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Як виявилося, керівництво "АвтоЄвроСили" вже давно придумало схему, за якою відбуватиметься "узаконення" вже ввезених в Україну "євроблях". Вона запрацює, як тільки закони 8487 та 8488 вступлять в силу.

Нагадаємо, що голова "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич виявився помічником нардепа, який голосував "за" законопроекти 8487 і 8488.