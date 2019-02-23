Північні народи використовують для позначення снігового покриву майже десяток слів. Вітчизняному автомобілісту достатньо трьох: мокрий, сухий, укочений... Чому досвідчені мандрівники бояться саме першого – мокрого?

Сніг, легкий і пухнастий в мороз, змінює свої властивості при плюсовій температурі. Якщо шар його достатньо великий – близько 20 см і більше – то він не тане і довго тримає “задану форму” навіть при +50 С. Але насправді сніговий покрив при температурі повітря вище нуля сідає, насичується вологою, ущільнюється і стає в рази важчим для подолання його автомобілем.

Долати шар мокрого снігу машині в кілька разів важче, ніж звичайний сухий тієї ж товщини.

Та на вигляд, якщо дивитися з автомобіля, він залишається все тим же буквально “білим і пухнастим”. Це і збиває з пантелику багатьох мандрівників, яких часто заспокоює плюсова температура і не небезпечний на вигляд шар снігу перед капотом: “Та тут до дачі 300 метрів по сніжку, прорвемося!”.

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Насправді, мокрий щільний сніг набагато сильніше чинить опір колесам, адже вони не можуть підминати його при обертанні. До того ж волога служить шинам відмінним мастилом, через що шини починають ковзати і буксувати, ускладнюючи становище.

Мабуть, мокрий сніг можна порівняти з глибоким багном, відмінність лише в тому, що в мокрий сніг автомобіль на штатних зимових шинах заривається не так швидко – колеса ковзають в лунках, що утворилися, не вгризаючись в глибину. Хоча тут багато залежить від ваги автомобіля і профілю гуми.

Під мокрим снігом часто ховається справжній бруд-грунт, який ввібрав вологу, що випала зі снігу. Якщо вам не пощастить, і машина успішно дориється до “розквашеної” землі, то без трактора можна і не вибратися. Врахуйте також, що на подібних маршрутах на узбіччях і тих ділянках польових доріг, де сніг вже зійшов, весь грунт теж буде розкислим. Тож навіть розвернутися, щоб повернутися на твердий шлях, вам буде нелегко.

Пухкий сніг на дорозі, перемелений колесами, нехай навіть і мокрий – це ще не головна проблема. Найгірше – цілина шаром більше 20 см.

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Ще один сюрприз, який готує мокрий сніг охочому до позашляхових траблів автомобілісту, криється внизу. Якщо сніг випав на замерзлу землю, навіть при плюсовій температурі під ним може бути лід. На якому, діставши до нього колесами, машина буде буксувати ще веселіше. Залишаючись, природно, на місці.

Мокрий сніг на грунті утворюється зі звичайного сухого після встановлення температури вище 0°С, а хоча може й випасти вже мокрим.

Що робити?

Боятися. Якщо цілина з мокрого снігу перевищує в глибину 15-20 см, уникайте руху по таких ділянках – у всякому випадку, на звичайних дорожніх шинах і без повного приводу (хоча з досвіду тест-пілотів Авто24 відомо, що і 4х4 в таких ситуаціях не панацея).

Ставтеся до ділянок з глибоким мокрим снігом, як до густої багнюки аналогічної глибини. З відповідними прийомами водіння – розгойдуванням, рухом внатяг на малих обертах, використанням лопати для видалення брустверів перед колесами.

Протопчіть доріжку. Якщо для проїзду до рятівної чистої дороги вам залишилося всього лише пару десятків метрів, протопчіть ногами доріжку для коліс. І плавно рушаючи, рухайтеся по ній, не допускаючи розвитку буксування, здаючи при необхідності назад для нового розгону.

Рекомендація Авто24

Перш ніж з'їхати з чистого асфальту на засніжену дорогу, зупиніться і оцініть можливість виконати зворотну операцію самостійно. Мокрий глибокий сніг – справжня пастка, яка не дасть можливості розвернути машину. Шар сухого і шар мокрого снігу – це дві великі різниці, особливо якщо глибина наближається до кліренсу вашої машини. Вважайте мокрий сніг глибокою багнюкою.

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