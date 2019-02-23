Северные народы используют для обозначения снежного покрова до десятка слов. Обычному автомобилисту достаточно трех: мокрый, сухой, укатанный… Почему опытные путешественники боятся именно первого – мокрого?

Снег, легкий и пушистый в мороз, меняет свои свойства при плюсовой температуре. Если слой его достаточной велик – порядка 20 см и более – то он не тает и долго держит «заданную форму» даже при +5о С. Но на самом деле снежный покров при температуре воздуха выше нуля садится, насыщается влагой, уплотняется и становится в разы труднее для преодоления его автомобилем.

Преодолевать слой мокрого снега машине в несколько раз труднее, чем обычный сухой той же толщины.

Но с виду, глядя из автомобиля, он остается все тем же буквально «белым и пушистым». Это и сбивает с толку многих путешественников, которых часто успокаивает плюсовая температура и не опасный на вид слой снега перед капотом: «Да тут до дачи 300 метров по снежку, прорвемся!»

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На самом деле, мокрый снег, будучи плотным, намного сильнее сопротивляется колесам, которые не могут подминать его при вращении. К тому же влага служит шинам отличной смазкой, из-за которой шины начинают скользить и буксовать, усугубляя положение.

Пожалуй, мокрый снег можно сравнить с глубокой грязью, отличие лишь в том, что в мокрый снег автомобиль на штатных зимних шинах зарывается не так быстро – колеса скользят в образовавшихся лунках, не вгрызаясь в глубину. Хотя тут многое зависит от веса автомобиля и профиля резины.

Под мокрым снегом часто скрывается настоящая грязь – грунт, впитавший выпавшую из снега влагу. Если вам не повезет и машина успешно дороется до «расквашенной» земли, то без трактора можно и не выбраться. Учтите также, что на подобных маршрутах на обочинах и тех участках полевых дорог, где снег уже сошел, весь грунт тоже будет раскисшим. Так что даже развернуться, чтобы вернуться на твердый путь, вам будет нелегко.

Рыхлый снег на дороге, перемолотый колесами, пусть даже и мокрый – это еще не главная трудность. Хуже всего целина слоем более 20 см.

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Еще один сюрприз, который готовит мокрый снег охочему до внедорожных траблов автомобилисту, кроется в самом низу. Если снег выпал на замерзшую землю, даже при плюсовой температуре под ним может сохраняться лед. На котором, достав до него колесами, машина будет буксовать еще веселее. Оставаясь, естественно, на месте.

Мокрый снег на грунте образуется из обычного сухого после установления температуры выше 0о С, а может нападать и в готовом виде.

Что делать?

Бояться. Если целина из мокрого снега превышает в глубину 15 – 20 см, избегайте движения по таким участкам – во всяком случае, на обычных дорожных шинах и без полного привода (хотя из опыта тест-пилотов Авто24 известно, что и 4х4 в таких ситуациях не панацея).

Относитесь к участкам с глубоким мокрым снегом, как к густой грязи аналогичной глубины. С соответствующими приемами вождения – раскачкой, движением внатяг на малых оборотах, использованием лопаты для удаления брустверов перед колесами.

Протопчите дорожку. Если для проезда к спасительной чистой дороге вам осталось всего лишь пару десятков метров, протопчите ногами дорожку для колес. И плавно трогаясь, двигайтесь по ней, не допуская развития буксования, сдавая при необходимости назад для нового разгона.

Рекомендация Авто24

Прежде чем съехать с чистого асфальта на заснеженную дорогу, остановитесь и оцените возможность проделать обратную операцию самостоятельно. Мокрый глубокий снег – настоящая западня, которая не даст возможности развернуть машину. Слой сухого и слой мокрого снега – это две большие разницы, в особенности если глубина приближается к клиренсу вашей машины. Считайте мокрый снег глубокой грязью.

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