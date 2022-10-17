Попри те, що майже три місяці на початку війни камери автофіксації не працювали, за 9 місяців 2022 року вони зафіксували понад 1,5 мільйона порушень.

Понад 1,5 мільйонів штрафів за порушення Правил дорожнього руху виписали камери автофіксації за 9 місяців поточного року, повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

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Варто зазначити, що від початку активної фази бойових дій близько трьох місяців — з 24 лютого по 16 травня — камери автофіксації не працювали. Отже, фактично водії "напорушували" понад 1,5 мільйони разів лише за півроку. Для порівняння, у 2020 році камери автофіксації зафіксували 1 215 688 порушень, а у 2021 — 2 558 490 разів.

Загалом від старту роботи камер автофіксації у 2020 році було зафіксовано та виписано постанови за 5 352 197 мільйонів порушень ПДР.