Несмотря на то, что почти три месяца в начале войны камеры автофиксации не работали, за 9 месяцев 2022 они зафиксировали более 1,5 миллиона нарушений.

Более 1,5 миллиона штрафов за нарушение Правил дорожного движения выписали камеры автофиксации за 9 месяцев текущего года, сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Также интересно полиция увеличила количество TruCam на дорогах.

Стоит отметить, что с начала активной фазы боевых действий около трех месяцев – с 24 февраля по 16 мая – камеры автофиксации не работали. Таким образом, водители "нанарушали" свыше 1,5 миллиона раз всего за полгода. Для сравнения, в 2020 году камеры автофиксации зафиксировали 1215688 нарушений, а в 2021 – 2558490 раз.

В целом от старта работы камер автофиксации в 2020 году были зафиксированы и выписаны постановления за 5 352 197 миллионов нарушений ПДД.