Камери помилково оштрафували 3800 автомобілістів

Місцева влада Нью-Йорку зробила значний крок у напрямку правозастосування штрафів з камер, коли почала встановлювати нові камери на основі штучного інтелекту на деяких своїх автобусах. Однак виникли проблеми. Про це пише видання Мotor1.com.

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Камери зі штучним інтелектом, які використовувалися на кількох певних маршрутах, неправильно виписували тисячі штрафів на паркування автомобіля, які ймовірно блокували смуги для автобусів. За даними NBC New York, камери зареєстрували близько 3800 автомобілів-порушників. З них майже 900 були припарковані без порушення, і багато хто отримав безпідставні штрафи.

Управління міського транспорту міста (MTA) повідомило виданню новин, що камери не були належним чином запрограмовані на маршрути, які вони контролювали, неправильно ідентифікуючи припарковані автомобілі на одному маршруті та видаючи штрафи на іншому, де відповідні правила ще не були встановлені.

Міська влада вже повернула кошти тим, хто заплатив, скасувала штрафи та виправила проблему з програмним забезпеченням, яка спричинила помилкові постанови. Раніше цього року MTA оголосило, що до кінця 2024 року камери штучного інтелекту будуть встановлені в понад 1020 автобусах, і планується встановити їх ще на 1000.