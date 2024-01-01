Камеры ошибочно оштрафовали 3800 автомобилистов

Местные власти Нью-Йорка сделали значительный шаг в направлении правоприменения штрафов с камер, когда начали устанавливать новые камеры на основе искусственного интеллекта на некоторых своих автобусах. Однако возникли проблемы. Об этом пишет издание Мотог1.com.

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Камеры с искусственным интеллектом, которые использовались на нескольких определенных маршрутах, неправильно выписывали тысячи штрафов на парковку автомобиля, которые вероятно блокировали полосы для автобусов. По данным NBC New York, камеры зарегистрировали около 3800 автомобилей-нарушителей. Из них почти 900 были припаркованы без нарушения, и многие получили безосновательные штрафы.

Управление городского транспорта города (MTA) сообщило изданию новостей, что камеры не были должным образом запрограммированы на маршруты, которые они контролировали, неправильно идентифицируя припаркованные автомобили на одном маршруте и выдавая штрафы на другом, где соответствующие правила еще не были установлены.

Городские власти уже вернула средства тем, кто заплатил, отменила штрафы и исправила проблему с программным обеспечением, которая вызвала ошибочные постановления. Ранее в этом году MTA объявило, что до конца 2024 года камеры искусственного интеллекта будут установлены в более 1020 автобусах, и планируется установить их еще на 1000.