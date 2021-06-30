Захоплення електромобілями вже давно стало очевидною метою для багатьох лідерів західного світу.

Влада Канади з 2035 року дозволить продавати в країні тільки автомобілі з нульовим рівнем викидів. Про це у вівторок повідомила канадський віце-міністр фінансів Мона Фортьє в Twitter.

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“Ми (уряд) оголошуємо, що до 2035 року всі нові легкові і вантажні автомобілі будуть продаватися з нульовим рівнем викидів”, — написала вона.

Фортьє додала, що дана ініціатива дозволить владі Канади наблизитися до мети по досягненню “нульового рівня” викидів двоокису вуглецю в атмосферу в 2050 році.

Канада має намір до 2030 року скоротити викиди двоокису вуглецю на 40-45% в порівнянні з показниками 2005 року, а в 2050 році довести їх до нуля.