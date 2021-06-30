Увлечение электромобилями уже давно стало очевидной целью для многих лидеров западного мира.

Власти Канады с 2035 года разрешат продавать в стране только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом во вторник сообщила канадский вице-министр финансов Мона Фортье в Twitter.

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”Мы (правительство) объявляем, что к 2035 году все новые легковые и грузовые автомобили будут продаваться с нулевым уровнем выбросов", – написала она.

Фортье добавила, что данная инициатива позволит властям Канады приблизиться к цели по достижению “нулевого уровня” выбросов двуокиси углерода в атмосферу в 2050 году.

Канада намерена к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода на 40 – 45% в сравнении с показателями 2005 года, а в 2050 году довести их до нуля.