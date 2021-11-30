Ситком розповідатиме історію вигаданої компанії Payne Motors, прототипом якої стали одразу кілька виробників з "міста моторів" – Детройту – столиці американської автомобільної промисловості.

Зазвичай фільми та серіали на автомобільну тематику зосереджуються на швидкості, перегонах і гонитвах, змаганнях та шалених каскадерських трюках. Але нове шоу American Auto від NBC використовує автомобільну тематику лише як основу для ситуаційної комедії.

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Анотація до серіалу American Auto від NBC повідомляє наступне:

“Дія відбувається в Детройті. Корпоративні керівники Payne Motors знаходяться на роздоріжжі: адаптуватися до мінливих часів або опинитись на звалищі. На чолі компанії стоїть генеральний директор, чиє лідерство, досвід та обізнаність лише трохи компенсують повною відсутністю знань про автомобілі. На щастя, її команда має одні з найкращих розумів у бізнесі – коли вони не сваряться чи не намагаються перехитрити один одного. Від корпоративного офісу до виробничого цеху команда Payne Motors виробляє щось кумедне”.

Отже, є генеральна директорка, яка нічого не знає про автомобілі (можливий натяк на Мері Барра з General Motors), котра працює з командою людей, які знають про автомобілі не набагато більше за неї. Це справді має бути кумедно.

Короткий трейлер дає нам зрозуміти, чого очікувати від нового ситкому. Пілотну серію канал планує випустити 13 грудня, а в базі даних Інтернет-фільмів (IMDB) наразі є графік виходу трьох епізодів.