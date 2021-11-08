Кінофраншиза "Форсаж" дала старт для однойменного мультсеріалу від Netflix, а тепер герої серіалу та їх машини доступні гравцям на XBox One, PS4, Nintendo Switch та PC.

Цікаво, що фільми студії Universal стали основою для гри Fast & Furious: Crossroads, яка вийшла минулого року і з тріском провалилась. Та це не завадило фільммейкерам замовити розробникам з Outright Games ще одну комп’ютерну гру на ту ж тему, але цього разу для молодшої авдиторії.

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У Fast & Furious Spy Racers – Rise of the Sh1ft3r гравець виконує роль Тоні Торетто, гонщика-шпигуна у перегонах по всьому світу. Протягом усіх пригод у ролі гонщика-шпигуна, гравець має здолати кримінальну гоночну організацію SH1FT3R.



У грі є 13 персонажів, за яких можна грати, а також 17 трас у 5 локаціях. Крім того, у грі є локальний багатокористувацький режим для двох гравців, а також режим мультиплеєр для 6 гравців онлайн.

Fast & Furious: Spy Racers – Rise of Sh1ft3r вже вийшов на ПК, PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch. На платформі Steam (для ПК) нова гра коштує 479 гривень.