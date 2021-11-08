Кинофраншиза "Форсаж" дала старт одноименному мультсериалу от Netflix, а теперь герои сериала и их машины доступны игрокам на XBox One, PS4, Nintendo Switch и PC.

Интересно, что фильмы студии Universal стали основой для игры Fast & Furious: Crossroads, которая вышла в прошлом году и с треском провалилась. Но это не помешало фильммейкерам заказать разработчикам из Outright Games еще одну компьютерную игру на ту же тему, но на этот раз для младшей аудитории.

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В Fast & Furious Spy Racers – Rise of the Sh1ft3r игрок выполняет роль Тони Торетто, гонщика-шпиона, в гонках по всему миру. На протяжении всех приключений в роли гонщика-шпиона игрок должен одолеть криминальную гоночную организацию SH1FT3R.



В игре есть 13 персонажей, за которых можно играть, а также 17 трасс в 5 локациях. Кроме того, в игре есть локальный многопользовательский режим для двоих игроков, а также режим мультиплеер для 6 игроков онлайн.

Fast & Furious: Spy Racers – Rise of Sh1ft3r уже вышел на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На платформе Steam (для ПК) новая игра стоит 479 гривен.