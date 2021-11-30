Ситком будет рассказывать историю вымышленной компании Payne Motors, прототипом которой стали сразу несколько производителей из "города моторов" – Детройта – столицы американской автомобильной промышленности.

Обычно фильмы и сериалы на автомобильную тематику сосредотачиваются на скорости, гонках и погонях, соревнованиях и безумных каскадерских трюках. Но новое шоу American Auto от NBC использует автомобильную тематику только в качестве основы для ситуационной комедии.

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Аннотация к сериалу American Auto от NBC сообщает следующее:

“Действие происходит в Детройте. Корпоративные руководители Payne Motors находятся на развилке: адаптироваться к изменяющимся временам или оказаться на свалке. Во главе компании стоит генеральный директор, чье лидерство, опыт и осведомленность лишь немного компенсируют полное отсутствием знаний об автомобилях. К счастью, у ее команды есть одни из лучших умов в бизнесе – когда они не ссорятся или не пытаются перехитрить друг друга. От корпоративного офиса до производственного цеха команда Payne Motors производит что-нибудь забавное”.

Итак, есть генеральный директор, которая ничего не знает об автомобилях (возможен намек на Мэри Барра из General Motors), которая работает с командой людей, что знают об автомобилях немногим больше нее. Это действительно должно быть смешно.

Короткий трейлер дает нам понять, чего ожидать от нового ситкома. Пилотную серию канал планирует выпустить 13 декабря, а в базе данных Интернет-фильмов (IMDB) на данный момент есть график выхода трех эпизодов.