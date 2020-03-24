Якщо ситуація з коронавірусом у Києві погіршиться, то київська влада може посилити карантин та закрити місто на в'їзд та виїзд.

Мер Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд та виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Про це він заявив на брифінгу.

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Кличко зазначив, що, якщо ситуація з коронавірусом у Києві погіршиться, то будуть посилені карантинні заходи.

"Сьогодні, можу сказати, ситуація (з коронавірус, - ред.) ще контрольована. Але, якщо вона почне різко погіршуватись, у нас не буде іншого виходу, як запровадити більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди та виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо", - заявив він.

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