У першому кварталі 2021 року світові продажі автомобілів марки Rolls-Royce зросли на 62% у порівнянні з першим кварталом 2020 року.

Це стало рекордом за всю 116 -річну історію бренду: за перші три місяці марка побила попередні рекордні результати, встановлені в першому кварталі 2019 року. Збільшення продажів відзначено на всіх ринках, лідери зростання — Китай, США й Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

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“2021 рік почався дуже успішно для Rolls-Royce Motor Cars, що підтверджують квартальні результати продажів — рекордні показники за всю 116-річну історію бренду. Завдяки впевненому попиту на наші моделі, особливо на новий Ghost і позашляховик Cullinan, зростання продажів на ключових ринках і рекордним замовленням на індивідуалізацію за програмою Bespoke. Сьогодні наш бізнес перебуває у відмінній формі. У нас є всі підстави для оптимізму на весь 2021 рік”, — заявив Торстен Мюллер-Отвос, виконавчий директор Rolls-Royce Motor Cars.

За 2020 рік клієнти отримали кілька колекційних автомобілів. Крім того, всі 20 автомобілів з колекції Phantom Tempus вже заброньовані, а замовлення на модельний ряд компанії розміщені аж до другої половини 2021 року.