В первом квартале 2021 года мировые продажи автомобилей марки Rolls-Royce выросли на 62% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Это стало рекордом за всю 116-летнюю историю бренда: за первые три месяца марка побила предыдущие рекордные результаты, установленные в первом квартале 2019 года. Увеличение продаж отмечено на всех рынках, лидеры роста — Китай, США и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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“2021 год начался очень успешно для Rolls-Royce Motor Cars, подтверждающие квартальные результаты продаж — рекордные показатели за всю 116-летнюю историю бренда. Благодаря уверенному спросу на наши модели, особенно на новый Ghost и внедорожник Cullinan, рост продаж на ключевых рынках и рекордным заказам на индивидуализацию по программе Bespoke. Сегодня наш бизнес находится в отличной форме. У нас есть все основания для оптимизма на весь 2021 год”, — заявил Торстен Мюллер-Отвос, генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars.

За 2020 год клиенты получили несколько коллекционных автомобилей. Кроме того, все 20 автомобилей из коллекции Phantom Tempus уже забронированы, а заказы на модельный ряд компании размещены вплоть до второй половины 2021 года.