"Карантин вихідного дня" не стосуватиметься графіку роботи Сервісних центрів МВС

Запровадження “карантину вихідного дня” не вплине на роботу сервісних центрів МВС. Вони працюватимуть за звичним графіком у суботу з 9:00 до 16:45.

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Проте з метою дотримання протиепідемічних санітарних вимог та уникнення одночасного знаходження в сервісних центрах МВС значної кількості людей, обмежується кількість відвідувачів у приміщеннях.

Тому надання послуг здійснюватиметься виключно за попереднім особистим записом, який можливий на 15 днів уперед: