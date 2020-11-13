"Карантин вихідного дня" не стосуватиметься графіку роботи Сервісних центрів МВС
Запровадження “карантину вихідного дня” не вплине на роботу сервісних центрів МВС. Вони працюватимуть за звичним графіком у суботу з 9:00 до 16:45.
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Проте з метою дотримання протиепідемічних санітарних вимог та уникнення одночасного знаходження в сервісних центрах МВС значної кількості людей, обмежується кількість відвідувачів у приміщеннях.
Тому надання послуг здійснюватиметься виключно за попереднім особистим записом, який можливий на 15 днів уперед:
- онлайн, через функціонал, що розміщений на сайті;
- або, у разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги - за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.