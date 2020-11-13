Карантин выходного дня не будет касаться графика работы сервисных центров МВД

Введение "карантина выходного дня" не повлияет на работу сервисных центров МВД. Они будут работать по обычному графику в субботу с 9:00 до 16:45.

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Однако в целях соблюдения противоэпидемических санитарных требований и избежания одновременного нахождения в сервисных центрах МВД значительного количества людей, ограничивается количество посетителей в помещениях.

Поэтому предоставление услуг будет осуществляться исключительно по предварительной записи, которая возможна на 15 дней вперед: