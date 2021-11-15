Останні місяці 2021 стануть найкращим часом для покупки уживаного автомобіля. Наступного року, за деякими прогнозами ціни зростатимуть, і варто очікувати подорожчання до 15%

За підсумками жовтня лідерами продажів на внутрішньому ринку України залишається Daewoo Lanos, а серед пригнаних із Європи та США – Volkswagen Passat, свідчать надані порталом Auto.Ria дані. У трійку лідерів продажів жовтня серед вживаних автомобілів увійшли:

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Daewoo Lanos, який можна було купити за середньою ціною $3100;

Volkswagen Passat – з середнім прайсом $11 600;

Skoda Octavia, вартість якої в середньому становила $7000.

Підсумковий цінник кожної з позицій формувався з року випуску, стану, пробігу, літражу двигуна та інших характеристик. Активно купували інші бюджетні моделі - Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra і Skoda Fabia.

За словами засновника компанії з підбору автомобілів Car4you Володимира Валуйського, цю аналітику підтверджує їхня статистика. Він зазначає, що попит на варіанти до $5000 серед його клієнтів за останній місяць збільшився у кілька разів.

"Однією з головних причин є нововведення щодо обмеження пересування на громадському транспорті у великих містах України для тих, хто не має сертифікату вакцинації. У таких умовах купівля машини є незапланованим рішенням, тому і бюджет виділяється мінімальний", - коментує він.

Істотну частку українського ринку старих автомобілів займають і імпортовані з Європи та США автомобілі. Як повідомляють аналітики, у жовтні з них найчастіше в Україну імпортували Volkswagen Passat, Volkswagen Golf та Skoda Octavia. Наступні позиції у рейтингу популярності зайняли Renault Megane, Ford Focus, Opel Zafira, Audi A6, Opel Astra, Renault Scenic та Audi A4.

"Якщо говорити про VAG-групу (Volkswagen Group): Volkswagen і Skoda - це прогнозовано, тому що за ними закріпилася слава надійних і перевірених часом машин з помірним цінником. Стабільний попит на ці марки підтверджують високі показники продажів на вторинному ринку України", - переконаний Валуйський.

Також важливим фактором є глобальний дефіцит чіпів. Багато хто з автовиробників скоротив через це об’єми виробництва. А через те, що український ринок не може вважатись пріоритетним в силу незначних об’ємів реалізації, то виникнення дефіциту нових автомобілів в Україні вже стало дуже поширеним явищем. Звісно покупці у такій ситуації вимушені звертати свої погляди на вживані автомобілі, що також позначається на цінах.

Щодо цін, уточнює спеціаліст, у проміжку місяць-два покупці суттєвої різниці не побачать. Але якщо порівнювати їх із минулим роком – ціни на популярні моделі зросли на 5-15 % залежно від сегмента. Тому він припускає, що є всі підстави чекати на наступний рік аналогічного подорожчання. Багато буде залежати від "ковідної політики".