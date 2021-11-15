Последние месяцы 2021 года станут лучшим временем для покупки подержанного автомобиля. В следующем году, по некоторым прогнозам, цены будут расти, и стоит ожидать подорожания до 15%.

По итогам октября лидерами продаж на внутреннем рынке Украины остается Daewoo Lanos, а среди пригнанных из Европы и США – Volkswagen Passat, свидетельствуют предоставленные порталом Auto.Ria данные. В тройку лидеров продаж октября среди подержанных автомобилей вошли:

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Daewoo Lanos, который можно было купить по средней цене $ 3100;

Volkswagen Passat – со средним прайсом $11 600;

Skoda Octavia, стоимость которой в среднем составляла $7000.

Итоговый ценник каждой из позиций формировался с года выпуска, состояния, пробега, литража двигателя и других характеристик. Активно покупали другие бюджетные модели – Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra и Skoda Fabia.

По словам основателя компании по подбору автомобилей Car4you Владимира Валуйского, эту аналитику подтверждает их статистика. Он отмечает, что спрос на варианты до $5000 среди его клиентов за последний месяц увеличился в несколько раз.

"Одной из главных причин нововведения по ограничению передвижения на общественном транспорте в крупных городах Украины для тех, кто не имеет сертификата вакцинации. В таких условиях покупка машины является незапланированным решением, поэтому и бюджет выделяется минимальный", – комментирует он.

Существенную долю украинского рынка подержанных автомобилей занимают и импортируемые из Европы и США автомобили. Как сообщают аналитики, в октябре из них чаще всего в Украину импортировали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Следующие позиции в рейтинге популярности заняли Renault Megane, Ford Focus, Opel Zafira, Audi A6, Opel Astra, Renault Scenic и Audi A4.

"Если говорить о VAG-группы (Volkswagen Group): Volkswagen и Skoda - это прогнозируемо, потому что за ними закрепилась слава надежных и проверенных временем машин с умеренным ценником. Стабильный спрос на эти марки подтверждают высокие показатели продаж на вторичном рынке Украины", - убежден Валуйский.

Также важным фактором является глобальный дефицит чипов. Многие из автопроизводителей сократили из-за этого объемы производства. А из-за того, что украинский рынок не может считаться приоритетным в силу незначительных объемов реализации, то возникновение дефицита новых автомобилей в Украине уже стало очень распространенным явлением. Конечно покупатели в такой ситуации вынуждены обращать свои взгляды на подержанные автомобили, что также сказывается на ценах.

Что касается цен, уточняет специалист, в промежутке месяц-два покупатели существенной разницы не увидят. Но если сравнивать их с прошлым годом, цены на популярные модели выросли на 5-15 % в зависимости от сегмента. Поэтому он предполагает, что есть все основания ждать на следующий год аналогичного подорожания. Многое будет зависеть от "коварной политики".