Онлайн карта доступна лише в тих місцях, де працює сервіс Uber.

Сервіс таксі Uber та Yaskrava запустили цифрову мапу доступності палива в містах України та прилеглих територіях, де наразі працює Uber.

Карта наявності палива Uber Pro доступна за цим посиланням, також працює телеграм-бот.

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Звичайно, інформація доступна не лише водіям Uber, але й усім бажаючим. Однак географія поширення обмежена лише тими містами, же працює сервіс Uber.

Наразі Uber працює у Києві, Львові, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Білій Церкві, Житомирі, Кременчуці, Дніпрі, Кропивницькому та Ужгороді.