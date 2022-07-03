Онлайн-карта доступна лишь в тех местах, где работает сервис Uber.

Сервис такси Uber и Yaskrava запустили цифровую карту доступности топлива в городах Украины и на прилегающих территориях, где сейчас работает Uber.

Карта наличия топлива Uber Pro доступна по этой ссылке, также работает телеграм-бот.

Также в тему Как можно узнать о наличии топлива: различные способы

Конечно, информация доступна не только водителям Uber, но и всем желающим. Однако география распространения ограничена лишь теми городами, где работает сервис Uber.

Сейчас Uber работает в Киеве, Львове, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах, Хмельницком, Луцке, Ровно, Белой Церкви, Житомире, Кременчуге, Днепре, Кропивницком и Ужгороде.