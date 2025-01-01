Керувати роботом Tesla Optimus можна буде силою думки

Ілон Маск зробив чергову сміливу заяву. Люди зможуть подумки керувати роботами Tesla Optimus за допомогою технології Neuralink. Щоправда, строки виконання цього революційного рішення він не озвучив, пише T4.

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Маск стверджує, що Neuralink надасть користувачам можливість повного контролю над тілом і датчиками робота Optimus. За його словами, це означатиме, що ви зможете подумки керувати гуманоїдним роботом Tesla.

"Майбутнє буде дивним, але дуже цікавим", — заявив Маск, натякаючи на реальність, подібну до тієї, що зображена у фільмі "Аватар". Вже проводяться тести, де люди з імплантатами Neuralink успішно вчаться керувати рукою робота, що є значним кроком до реалізації цього амбітного плану.

Крім можливості керування роботами, Маск наголосив на потенціалі Neuralink у відновленні рухливості та заміні втрачених кінцівок. Він припускає, що люди, які втратили кінцівку, зможуть у майбутньому "прикріпити руку або ногу Optimus" і повноцінно їх використовувати.

Маск пояснив, що технологія дозволить витягувати сигнали з мозку та передавати їх повз пошкоджені нейрони. Це відкриває шлях до відновлення повної функціональності тіла і здатності знову ходити навіть для тих, хто отримав серйозні травми. Він висловив впевненість, що в майбутньому навіть люди зі зламаною шиєю зможуть відновити всі свої функції, що може повністю змінити життя мільйонів.

Це бачення Ілона Маска, хоч і здається футуристичним, ґрунтується на існуючих досягненнях у нейротехнологіях. Чи готові ми до майбутнього, де наші думки стануть ключем до керування не лише нашим тілом, а й іншими пристроями?