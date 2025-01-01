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Керувати роботом Tesla Optimus можна буде силою думки

Технологія Neuralink полягає в імплантації надтонких ниток у мозок, які зчитують нейронну активність і передають її на зовнішній пристрій. Це дозволить керувати будь-якими пристроями лише силою думки.
Керувати продуктами Tesla можна буде силою думки - Auto24
Євген Гудущан
logo30 червня, 11:11
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Ілон Маск зробив чергову сміливу заяву. Люди зможуть подумки керувати роботами Tesla Optimus за допомогою технології Neuralink. Щоправда, строки виконання цього революційного рішення він не озвучив, пише T4.

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Маск стверджує, що Neuralink надасть користувачам можливість повного контролю над тілом і датчиками робота Optimus. За його словами, це означатиме, що ви зможете подумки керувати гуманоїдним роботом Tesla.

"Майбутнє буде дивним, але дуже цікавим", — заявив Маск, натякаючи на реальність, подібну до тієї, що зображена у фільмі "Аватар". Вже проводяться тести, де люди з імплантатами Neuralink успішно вчаться керувати рукою робота, що є значним кроком до реалізації цього амбітного плану.

Крім можливості керування роботами, Маск наголосив на потенціалі Neuralink у відновленні рухливості та заміні втрачених кінцівок. Він припускає, що люди, які втратили кінцівку, зможуть у майбутньому "прикріпити руку або ногу Optimus" і повноцінно їх використовувати.

Маск пояснив, що технологія дозволить витягувати сигнали з мозку та передавати їх повз пошкоджені нейрони. Це відкриває шлях до відновлення повної функціональності тіла і здатності знову ходити навіть для тих, хто отримав серйозні травми. Він висловив впевненість, що в майбутньому навіть люди зі зламаною шиєю зможуть відновити всі свої функції, що може повністю змінити життя мільйонів.

Це бачення Ілона Маска, хоч і здається футуристичним, ґрунтується на існуючих досягненнях у нейротехнологіях. Чи готові ми до майбутнього, де наші думки стануть ключем до керування не лише нашим тілом, а й іншими пристроями?

#Tesla #Автотехнології #Новини