Перша Tesla самостійно доїхала від заводу до покупця

Tesla Model Y самостійно доїхала від Gigafactory Texas до будинку свого нового власника, повідомив Укравтопром з посиланням на Ілона Маска.

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“Жодні дистанційні оператори не керували електромобілем. Це стало можливим завдяки програмному забезпеченню зі штучними інтелектом”, - запевняє Ілон Маск.

Автопілот Tesla здатен повністю керувати автомобілем. Але система Full Self-Driving (FSD), хоча і називається "повністю автономною", все ж вимагає контролю зі сторони водія. Це пов’язано, головним чином, з законодавчими обмеженнями, які діють у багатьох країнах.

Більшість законодавчих органів світу не поспішають адаптувати свої документи під сучасні технології. Одне з ключових питань які бентежить законодавців – на кого покласти відповідальність у разі порушення правил дорожнього руху або ДТП.