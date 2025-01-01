Первая Tesla самостоятельно доехала от завода до покупателя

Tesla Model Y самостоятельно доехала от Gigafactory Texas до дома своего нового владельца, сообщил Укравтопром со ссылкой на Илона Маска.

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“Никакие дистанционные операторы не управляли электромобилем. Это стало возможным благодаря программному обеспечению с искусственными интеллектом”, - уверяет Илон Маск.

Автопилот Tesla способен полностью управлять автомобилем. Но система Full Self-Driving (FSD), хотя и называется "полностью автономной", все же требует контроля со стороны водителя. Это связано, главным образом, с законодательными ограничениями, которые действуют во многих странах.

Большинство законодательных органов мира не спешат адаптировать свои документы под современные технологии. Один из ключевых вопросов которые смущает законодателей – на кого возложить ответственность в случае нарушения правил дорожного движения или ДТП.