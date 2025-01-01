Подержанные Tesla Model 3 падают в цене

Рынок подержанных Tesla в США бьет рекорды падения цен. Движение “Продай свою Tesla”, которое запустило волну протестов против американского автопроизводителя и генерального директора компании Илона Маска, похоже, достигло своей цели – большая часть американцев выставила на продажу свои электромобили.

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В то же время это означает, что пришло время для тех, кто желает получить свежий автомобиль по выгодной цене. Как отмечает InsideEVs, на аукционе Edmunds недавно было продано Tesla Model 3 Longe Range 2024 всего за 31 000 долларов. Для наглядности – начальная стоимость автомобиля составляла 60 630 долларов.

Эксперты признают, что низкая стоимость перепродажи бренда пока “делает Model 3 одним из самых выгодных предложений на рынке подержанных авто”. Автомобили Tesla теряют в стоимости больше, чем бензиновые модели любого другого бренда еще и потому, что в отрасли отсутствует стандарт оценки аккумуляторов.

Кроме того, американский автопроизводитель страдает от проблем с имиджем в США и Европе из-за негативной реакции потенциальных покупателей на действия и политику генерального директора компании Илона Маска. Несмотря на это, подержанная Model 3 может стать отличным способом перейти на электромобиль по низкой цене.

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Kelley Blue Book оценивает среднюю стоимость Model 3 Standard Range 2022 года в $24 519, тогда как версия Long Range стоит в среднем 28 783 долларов. Более старые машины имеют цену от 20 000 долларов. Рестайлинговая версия Highland 2023 года дороже на несколько тысяч долларов, но, обычно, Model 3 Long Range с запасом хода до 576 километров можно приобрести менее чем за $30 000.