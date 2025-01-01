Роботакси от Tesla уже работает в коммерческом режиме

Илон Маск объявил о запуске роботакси после того, как в воскресенье в Остине (штат Техас) небольшая группа самоуправляемых такси Tesla взяла на борт первых платных пассажиров, сообщает Укравтопром.

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Запуск роботакси Tesla был анонсирован еще более десяти лет назад. Сейчас самоуправляемые Tesla уже готовы к перевозке пассажиров в беспилотном режиме, но на данном этапе есть ряд ограничений.

Маск заявил, что Tesla будет "суперпараноидально" относиться к безопасности роботакси в Остине, включая работу в ограниченных зонах. Tesla планирует избегать плохой погоды, сложных перекрестков и не будет перевозить лиц младше 18 лет.

По мнению некоторых отраслевых аналитиков, стоимость акций Tesla сейчас основывается на ее способности создавать роботы-такси и человекоподобных роботов. Развитие таких технологий приведет к росту капитализации компании.