Роботаксі від Tesla вже праює в комерційному режимі

Ілон Маск оголосив про запуск роботаксі після того, як в неділю в Остіні (штат Техас) невелика група самокерованих таксі Tesla взяла на борт перших платних пасажирів, повідомляє Укравтопром.

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Запуск роботаксі Tesla було анонсовано ще понад десять років тому. Зараз самокеровані Tesla вже готові до перевезення пасажирів у безпілотному режимі, але на даному етапі є низка обмежень.

Маск заявив, що Tesla буде "суперпараноїдально" ставитися до безпеки роботаксі в Остіні, включаючи роботу в обмежених зонах. Tesla планує уникати поганої погоди, складних перехресть і не перевозитиме осіб молодше 18 років.

На думку деяких галузевих аналітиків, вартість акцій Tesla зараз ґрунтується на її здатності створювати роботи-таксі та людиноподібних роботів. Розвиток таких технологій призведе до зростання капіталізації компанії.